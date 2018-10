Caldara, l'esordio in campionato con il Milan è rimandato al 2019

Mattia Caldara, bloccato da uno strappo al polpaccio, dovrà restare fuori dai campi fino al 2019. Il difensore ex Atalanta, fin qui, ha collezionato una sola presenza con il Milan, contro il Dudelange in Europa League. L'esordio in campionato con i rossoneri, dunque, è rimandato all'anno nuovo, nella speranza che il calvario fisico abbandoni definitivamente il difensore centrale bergamasco.