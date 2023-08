Calendario insidioso in avvio? Ecco come la pensa Pioli

Stefano Pioli, nella conferenza stampa di presentazione di Bologna-Milan, ha parlato così del tema calendario che mette il Milan di fronte a impegni difficili e ravvicinati: "Il nostro calendario per gli avversari che incontreremo è simile: il Torino gioca domani e la Roma avrà solo un giorno in più. Ma anche per quello volevamo rinforzare la rosa, per avere tutti pronti e poter far rifiatare qualcuno"