Calendario Serie A 2023/24: niente sosta invernale, pochissimo riposo per le squadre

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo Goal.com, il calendario della prossima Serie A sarà fittissimo: sono previste solo tre soste, tutte per gli impegni della Nazionale, con partite previste anche per il periodo natalizio, a fine anno e all'Epifania. Si partirà il 20 agosto 2023 e si chiuderà il 26 maggio 2024, per lasciare spazio agli Europei. Il calendario è in arrivo la prossima settimana.