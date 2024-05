Calhanoglu dimentica il Milan: "Quella pagina è chiusa"

A margine del match casalingo pareggiato contro la Lazio, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN lanciando un messaggio chiaro a quello che è stato il suo passato, ovvero il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Dal Milan all'Inter, ma mai una parola fuori posto.

"Grazie, quelli che non mi conoscono non sanno come sono, sono sempre tranquillo ed il mio comportamento non manca mai di rispetto. L'amicizia non cambia cambiando i colori. Se da parte loro non arriva più nulla non c'è problema, quella pagina è chiusa".