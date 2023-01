Calhanoglu: "Festeggiamenti del Milan? Il karma torna, ho visto cose che non mi aspettavo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Hakan Calhanoglu, numero 20 dell'Inter, si è così espresso a SportMediaset dopo la vittoria in Supercoppa: "Vittoria molto importante, per me ancora di più. Grazie ai compagni e ai tifosi. 3-0 non si può dire tanto".

È una rivincita per i festeggiamenti dell'anno scorso?

"Preferisco sempre stare zitto in un momento pesante per me. Ho visto cose che non mi aspettavo. Il karma torna. Avevamo fame oggi. 3-0 e a casa. Velocemente. Ci siamo mangiato il Milan".