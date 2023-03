Calhanoglu: "Metà Milano mi ama, metà mi odia. Sfidare il Milan in Champions? Mi piacerebbe molto"

MilanNews.it

Hakan Calhanogu, centrocampista dell'Inter, ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport questa mattina: "Per metà della città sono un idolo e per metà un nemico. Metà mi ama e metà mi odia. In una stessa giornata mi è capitato di sentire per strada insulti milanisti e cori interisti. È qualcosa che ha a che fare col calcio: non sarò né il primo né l’ultimo a vivere una situazione così. Ma ormai non ci faccio più caso: il passato è passato.