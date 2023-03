Calhanoglu: "Metà Milano mi odia e metà mi ama, non ci faccio più caso. Derby ai quarti? Mi piacerebbe"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Hakan Calhanoglu, calciatore dell'Inter ed ex rossonero, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

I tifosi del Milan non l’hanno mai perdonata e la insultano a ogni gara: cosa l’ha ferita di più nelle ultime tensioni col Diavolo?

"Mettiamola così: per metà della città sono un idolo e per metà un nemico. Metà mi ama e metà mi odia. In una stessa giornata mi è capitato di sentire per strada insulti milanisti e cori interisti. È qualcosa che ha a che fare col calcio: non sarò né il primo né l’ultimo a vivere una situazione così. Ma ormai non ci faccio più caso: il passato è passato. Ho un carattere duro che mi aiuta ad andare oltre. Diciamo che, se penso di avere ragione, mi difendo sempre, senza paura. E alla fine di tutto mi basta l’amore del popolo interista".