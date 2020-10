Calhanoglu, ottimo score contro le neopromosse: la scorsa stagione ha segnato a Lecce, Brescia e Verona

In avvicinamento alla gara tra Milan e Spezia è normale a guardare a dati e statistiche. Secondo quanto riporta Opta, nello scorso campionato, Hakan Calhanoglu è andato a segno contro tutte e tre le squadre neopromosse affrontate in Serie A; il centrocampista del Milan tuttavia è rimasto a secco di reti contro la prima formazione proveniente dalla B in questa stagione, alla 2ª giornata contro il Crotone.