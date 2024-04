Calhanoglu: "Scudetto nel derby? Non parlo del mio passato. Rimango in silenzio e penso all'Inter"

Hakan Calhanoglu, autore del gol del momentaneo 1-1 dell'Inter contro l'Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo la partita: "Per la prima volta ho sentito un po' di pressione, visto che eravamo sotto. Ero molto concentrato, il portiere dell'Udinese è molto alto e ho preferito calciare forte e rasoterra. Cerco di prendere idee nuove, sono contento".

Calhanoglu ha parlato poi dell'eventualità di vincere lo scudetto contro il Milan, sua ex squadra: "Non parlo del mio passato, ho un bel rapporto con alcuni dei miei ex compagni. Quello che è successo è il passato, sono rimasto in silenzio. Penso ai miei compagni e ai tifosi dell'Inter, sono sempre alle mie spalle".