Calhanoglu vs Ramsey, Turchia-Galles sa di Serie A. In ventimila tiferanno per il milanista

Entrare in Azerbaigian non è la cosa più semplice del mondo. I controlli sono rigorosi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e in questo periodo si viene ammessi solo se in possesso di un invito da parte delle autorità locali, di un biglietto per le partite dell’Europeo o in caso di comprovati motivi di lavoro. Serve anche un visto che si può fare online o direttamente in aeroporto e un tampone molecolare effettuato nelle ultime 48 ore. Sembra, però, che non ci sara un’eccessiva rigidità nei confronti dei tifosi turchi che sono attesi in massa a Baku per la gara di oggi contro il Galles. Preceduti dal presidente Erdogan, giunto ieri nella capitale dell’Azerbaigian, arriveranno circa 20.000 turchi a colorare di rosso la città e lo stadio Olimpico, desolatamente semivuoto in occasione di Galles-Svizzera. Il confronto Calhanoglu contro Ramsey sarà invece la sfida nella sfida: due numeri 10 “italiani” che devono garantire quella qualità che le due squadre al debutto non hanno mostrato mai (Turchia) o raramente (Galles).