Calvarese, applausi a Maresca per aver sospeso la partita: "Ha seguito alla lettera le indicazioni relative a casi come questo"

Sulle pagine di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato la decisione di Fabio Maresca, direttore di gara di Udinese-Milan, che ieri sera ha sospeso per qualche minuto il match dopo gli insulti razzisti rivolti da alcuni tifosi bianconeri nei confronti di Mike Maignan. Ecco il suo pensiero: "Faccio i complimenti a Maresca per la decisione di sospendere la partita a causa degli insulti razzisti a carico di Mike Maignan. L’arbitro ha seguito alla lettera le indicazioni relative a casi come questo.

Resta incredibile che nel 2024 pochi beceri pseudo-tifosi possano rischiare di rovinare questo sport, peraltro in uno stadio come quello di Udine che ha un pubblico meraviglioso".