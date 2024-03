Calvarese: "Braccio Tomori? Non ci sono gli estremi per un rigore"

La partita tra Fiorentina e Milan, ieri sera, è andata via abbastanza liscia per quanto riguarda le decisioni arbitrali. Il direttore di gara Fabio Maresca, della sezione di Napoli, non ha avuto tanti episodi al limite. I viola hanno protestato solamente in occasione di un tocco di braccio di Tomori in area di rigore del Milan. Il tocco c'è stato ma non era punibile, come ricorda oggi Gianpaolo Calvarese questa mattina su Tuttosport: "Nel primo tempo Belotti richiama un penalty per un tocco di braccio di Loftus-Cheek. Il tocco dell’inglese è di gomito, ma l’arto è ben attaccato al corpo e il movimento è coerente con la dinamica. Non ci sono gli estremi per una sanzione. Il direttore di gara campano chiude con venti falli fischiati".

Il giudizio completo sulle altre decisioni: "Maresca non sbaglia neanche sotto il profilo disciplinare, tenendo una linea chiara Giusto il giallo a Biraghi per fallo su Chukwueze e anche quello a Martinez-Quarta, che stende Leao a ridosso dell’area con un intervento molto duro. Forse eccessiva la sanzione a Thiaw per fallo su Kouame. Nel finale ammoniti anche Tomori per perdita di tempo e Loftus-Cheek (fallo su Madragora, era diffidato). Maresca gestisce il match con padronanza, e si pone nella maniera più giusta anche nel rapporto coi componenti delle panchine. Lo dimostra il colloquio con Vincenzo Italiano sul finale del primo tempo, che si conclude con un sorriso da parte dell’arbitro e con un cenno del capo accomodante da parte del tecnico."