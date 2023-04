MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha commentato in diretta a Prime Video l'espulsione di Zambo Anguissa per doppia ammonizione al minuto 74 di Milan-Napoli: “La cosa più facile è dare il giallo. Prende il pallone ma poi prende anche Theo che sarebbe andato sulla fascia. Ci sta per me il doppio giallo”.