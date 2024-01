Calvarese: "Reijnders-De Roon per me è rigore, il secondo episodio sa un po' di compensazione"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato le scelte arbitrali discutibili di Marco Di Bello durante Milan-Atalanta di ieri sera, sfida dei quarti di Coppa Italia persa dai rossoneri per 1-2. Ecco il commento di Calvarese sulla situazione Reijnders-De Roon:"Serata complessa per Marco Di Bello, 2 gli episodi contestati in Milan-Atalanta di Coppa Italia. Il primo è una spinta di Reijnders ai danni di De Roon all'interno dell'area di rigore. Infatti il calciatore olandese quando si rende conto che De Roon gli ha preso il tempo lo carica sulla schiena in maniera irregolare lanciandolo contro Gabbia: chiaramente questo scontro è irregolare ma senza quella spinta De Roon avrebbe segnato, dunque secondo me è da calcio di rigore".

Ecco il commento di Calvarese sul rigore concesso all'Atalanta: "Gasperini protesta furibondo e viene allontanato. Il secondo episodio sa un po' di compensazione: Miranchuk entra in area, affronta Jimenez che prende per primo la palla e la manda in calcio d'angolo, solo dopo prende il calciatore atalantino. I calciatori della Dea posizionati in area di rigore infatti chiedono il calcio d'angolo e non il penalty, e io sono d'accordo perché il pallone cambia completamente direzione, tra l'altro non rimane nella disponibilità dell'avversario".