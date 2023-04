Calvario Ibra, terzo infortunio in stagione: appena quattro partite giocate

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La notizia della lesione al polpaccio destro di Zlatan Ibrahimovic (QUI LA NOTIZIA) è una doccia gelata per lo svedese che, dopo aver sofferto tanto per il ginocchio la scorsa stagione e dopo aver fatto di tutto per tornare in forma post operazione in questa, si è dovuto fermare. Considerato anche lo stop della prima parte di stagione per il ginocchio, si tratta del terzo infortunio dell'anno per lo svedese, arrivato a ruota dopo il problema muscolare di circa un mese fa accusato in nazionale.

Per Zlatan appena quattro partite giocate in questa stagione.