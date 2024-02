Camarda a secco nella sconfitta dell'Italia U17 contro la Francia

L'Italia U17 del CT Massimiliano Favo è uscita sconfitta per 1 a 0 nella prima delle due amichevoli previste in questi giorni a Coverciano con i pari età della Francia. A decidere la partita di questo pomeriggio un cross sbilenco dalla sinistra del transalpino Salhi che ha sorpreso il portiere azzurro Longoni non precisissimo.

Osservato d'eccezione della sfida di Coverciano il baby-bomber del Milan Francesco Camarda, meno lucido rispetto al solito come dimostrato anche dalle diverse occasioni sbagliate a tu per tu col portiere francese nel corso della partita. Un vero e proprio peccato considerato il potenziale del tridente d'attacco di questa giovane Italia, composto non solo dal 9 della Primvara di Abate ma anche dal compagno rossonero Liberali e dall'interista Mattia Mosconi.