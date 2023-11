Camarda convocato con la Fiorentina? I suoi numeri in stagione con la Primavera

vedi letture

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 della Primavera milanista di Ignazio Abate, va verso la sua prima convocazione in prima squadra. Di lui si parla bene da tempo visti i numeri nel settore giovanile. Quest'anno è per la prima volta fisso in Primavera e il suo inizio di stagione è stato più che positivo, come dimostrano questi numeri: 13 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League, 7 gol segnati (uno in campionato, tre in Coppa Italia e tre in Youth League), 605' in campo, media gol di una rete ogni 86 minuti.