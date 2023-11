Camarda: "È proprio vero che 'da quand'ero piccolino io mi innamorai di te, il mio cuore mi batteva non mi chiedere perché'. Beh, oggi il perché lo so. Vi amo, grazie!"

Francesco Camarda, attaccante classe 2008, ha postato su Instagram alcune foto del suo esordio in Serie A, allegando la seguente descrizione: "Che dire… è stato qualcosa di unico che non dimenticherò mai. È proprio vero che “DA QUAND’ERO PICCOLINO IO MI INNAMORAI DI TE, IL MIO CUORE CHE BATTEVA NON MI CHIEDERE PERCHÉ!”. Beh oggi il perché lo so! Ho scoperto di avere una seconda casa e la cosa più bella è che sono tutte persone come me! Vi amo, GRAZIE!!!!!".