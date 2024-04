Camarda-gol e Pasquetta dolcissima per la Primavera: Juve battuta in casa sua

vedi letture

Pasquetta dolcissima per il Milan Primavera! I rossoneri di mister Ignazio Abate sono scesi in campo questa mattina a Vinovo, in Piemonte, conto la Juventus per il ventisettesimo turno del campionato Primavera 1. I giovani diavoli hanno espugnato il campo bianconero con il risultato di 1-0, grazie alla rete del solito Francesco Camarda. Il classe 2008, nel forse del primo tempo, è sbucato sul secondo palo sugli sviluppi di un corner e ha insaccato il pallone in rete con la testa sfruttando una spizzata di Diego Sia sul primo palo. Si tratta del settimo gol in campionato e del tredicesimo stagionale per il giovanissimo attaccante del Milan che al suo primo anno con la squadra Primavera sta mantenendo fede alle aspettative che in lui erano state riposte.

Ma ancora più importante dell'ennesimo gol di Camarda, sono i tre punti con cui il Milan torna a casa quest'oggi. Con questa vittoria - e sfruttando i pareggi di Torino e Sassuolo nella giornata di sabato - il Diavolo si trova ora al settimo posto a un solo punto dalla sesta piazza in graduatoria, quella che permette la qualificazione ai playoff per lo scudetto, uno degli obiettivi principali della stagione del Milan. I rossoneri, ora, avranno una settimana esatta per preparare il prossimo impegno: i ragazzi di Abate, infatti, saranno in campo il prossimo lunedì 8 aprile, ancora una volta in trasferta. A ospitare il Milan sarà la Sampdoria. Dopo la gara di Genova ci sarà la gara in casa contro l'Empoli e quindi i rossonero potranno pensare alla semifinale di Youth League contro il Porto, in programma il 19 aprile a Nyon. Si preannuncia un mese infuocato e decisivo.