Camarda, la prima stagione in Primavera è in doppia cifra

Francesco Camarda è uno dei talenti più chiacchierati del nostro calcio, anche troppo forse, considerata l'età - 16 anni appena compiuti - e il fatto che bisognerebbe fare il suo bene per farlo crescere senza troppre pressioni o troppo velocemente. Fatto sta che in questa sua prima stagione giocata in pianta stabile con la Primavera di mister Ignazio Abate, le sue qualità si sono subito intraviste. Dopo aver cominciato i primi tempi come riserva, con il tempo si è guadagnato sempre più campo e minuti, risultando determinante e formando una bella coppia con Diego Sia.

Camarda quest'anno ha giocato in Primavera, tra Campionato, Coppa e Youth League, ben 39 partite andando a segno per 13 volte. In campo europeo, nella Youth League, ha segnato 3 gol. Quest'anno si è anche tolto lo sfizio, complici infortuni e squalifiche, di esordire in prima squadra, risultando come il calciatore più giovane ad aver mai calcato un campo di Serie A. Due volte è entrato in campo con la squadra allenata da Stefano Pioli.