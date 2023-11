Camarda + Leao: il giorno delle rovesciate in casa rossonera

Il 7 novembre 2023 può essere soprannominato in casa rossonera come il giorno delle rovesciate: nel pomeriggio, infatti, ci ha pensato Francesco Camarda in Youth League a segnare al PSG con una splendida rovesciata, mentre in serata è stato Rafael Leao a far esplodere San Siro con una bellissima rovesciata nel match di Champions League sempre contro i parigini.