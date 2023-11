Camarda pensa solo a lavorare, Pioli: “Non ha cambiato nulla rispetto a quello che faceva qualche giorno fa”

Sono giorni molto particolari quelli che sta vivendo Francesco Camarda. Prima l’esordio in campionato, poi gli allenamenti con la prima squadra, anche oggi a Milanello ha preso parte alle esercitazioni con i più grandi. Eppure l’attaccante non si sta montando la testa, ma sta vivendo tutto con estrema naturalezza. Lo ha confermato Stefano Pioli a Sky: “Mi è piaciuto molto come i compagni lo hanno accompagnato nella sua prima esperienza. Un segnale di fiducia, compattezza e solidarietà”, ha detto l’allenatore rossonero

Sul comportamento di Camarda ha dichiarato: “Lui sta facendo quello che mi aspettavo, non ha cambiato nulla rispetto a quello che faceva qualche giorno fa. Noi dovremo essere bravi a farlo rimanere dentro questi atteggiamenti. Dovrà fare i suoi errori, dovrà crescere ma dovrà rimanere quello che è".