Camarda potrà andare in panchina con la Fiorentina. Arrivata la deroga per il classe 2008

Sabato contro la Fiorentina, oltre a Giroud e Leao, il Milan dovrà fare a meno in attacco anche di Noah Okafor, il quale ha riportato una lesione muscolare nell'ultima partita giocata con la Svizzera. Vista l'emergenza offensiva, per la gara contro i viola, Stefano Pioli sta valutando la convocazione del giovane talento della Primavera Francesco Camarda (15 anni).

Per convocare il giocatore, che non ha ancora un contratto da professionista, il Milan ha dovuto chiedere la deroga alla federazione per convocare il giocatore classe 2008. Di seguito il comunicato:

"Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., è stata concessa deroga ai seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati:

A.C. Milan SPA, Camarda Francesco, nato il 10/03/2008"