Camarda ringrazie la Curva Sud per cori ed accoglienza: "È stato un onore"

vedi letture

Serata da sogno per Francesco Camarda, che contro la Fiorentina ha esordito in Serie A, il più giovane della storia della competizione, davanti ad un San Siro quasi sold out con 73mila tifosi sugli spalti.

L'accoglienza per il 15enne è stata incredibile, con la Curva Sud che gli ha dedicato cori più volte durante il riscaldamento e anche al momento dell'ingresso in campo nel finale di partita. Camarda ha ringraziato il tifo organizzato rossonero sulle proprie storie Instagram: "È stato un onore".