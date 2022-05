Cambia la Champions: la Uefa vara un format a 36 squadre

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La Champions League cambia dalla stagione 2024-2025. Oggi il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha approvato definitivamente il nuovo format della competizione. Così la Champions diventa un mini-campionato di 8 giornate e 36 squadre, al posto delle 32 che giocano oggi la prima fase disputando sei turni. I quattro posti in più saranno così assegnati: uno al club terzo classificato nel campionato al quinto posto del ranking (attualmente la Francia), un altro, spiega l'Uefa, "a una vincitrice del campionato, aumentando da 4 a 5 il numero di squadre che si qualificano attraverso il cosiddetto percorso Campioni". Gli ultimi due posti andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente (numero totale di punti diviso numero di squadre partecipanti). Utilizzando come esempio la stagione in corso, le due federazioni che avrebbero un posto in più in Champions in base ai risultati collettivi dei loro club sarebbero Inghilterra e Olanda. (ANSA).