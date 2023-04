Cambiaghi a Sky: "Se la gara con l'Inter è un derby? Un po' sì, da bambino tifavo Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Pochi minuti al fischio d'inizio di Empoli-Inter e a prendere la parola è Nicolò Cambiaghi, attaccante della squadra toscana, che presenta così il match: "Abbiamo visto qualche azione della gara d'ndata ma l'abbiamo preparata al massimo delle nostre possibilità. Affrontiamo una grandissima squadra che sta facendo grandi cose in Europa e anche in campionato. La Serie A è tosta, siamo partiti bene e stiamo facendo prestazioni importanti. Siamo convinti della nostra forza e continueremo a lavorare come stiamo facendo. Per me è un derby? Da bambino tifavo Milan, per me è un po lo è", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.