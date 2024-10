Cambiaso: "Vedendo l'atteggiamento di Morata, chi gli sta dietro non può non avere la fame di dare il doppio"

Nel post partita di Bayer Leverkusen-Milan, l'ex giocatore di Inter e Leicester, fra le altre, Esteban Cambiaso, è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la prestazione della formazione di Paulo Fonseca. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan ha dato la sensazione che poteva segnare, ma quando Fonseca guarderà la partita per intero, vedrà i primi 50-60 minuti dove il Leverkusen ha avuto delle occasioni importanti dove Maignan ha fatto delle parate. Il Milan ha avuto poi delle chance visibili, ma c’è da migliorare”.

Cambiaso ha poi così parlato di Morata: "Quando vedi uno come Morata che fa uno scatto per pressare il portiere, chi gli sta dietro non può non avere la fame di dare il doppio guardando quell’esempio. È come quando al Real Madrid avevamo Raul che aveva quella stessa attitudine di Morata”.

Questo il tabellino di Bayer Leverkusen-Milan di Champions League.

BAYER LEVERKUSEN-MILAN 1-0

Marcatori: 51’ Boniface

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia (dal 75’ Andrich), Grimaldo (dal 89’ Belocian); Adli (dal 82’ Palacios), Wirtz (dal 89’ Tella); Boniface (dal 75’ Terrier). A disp.: Kovar, Lomb, Hofmann, Arthur, Schick, Mukiele. All. Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic (dal 79’ Chukwueze), Reijnders, Leao; Abraham (dal 62’ Morata). A disp.: Nava, Torriani, Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano, Musah, Okafor. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Sandro Schärer SUI

Ammoniti: 8’ Garcia, 74’ Frimpong, 84’ Morata, 90’+3 Chukwueze.

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.