Cambiasso esalta Loftus-Cheek: "Gli avversari rimbalzavano su di lui"

Esteban Cambiasso, ex centrocampista, ha parlato così a Sky della prestazione del Milan contro il PSG, soffermandosi soprattutto sulla partita giocata da Ruben Loftus-Cheek: "Una prestazione di squadra, ma per me Loftus-Cheek è stato impressionante. Gli avversari rimbalzavano su di lui. L'inglese ha grande intelligenza, ha fatto una grandissima partita".