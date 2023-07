Campagna abbonamenti in chiusura: si va verso il sold out

MilanNews.it

Alle 12 di oggi si chiuderà definitivamente la campagna abbonamenti 2023/2024. Nonostante il giugno burrascoso vissuto in casa rossonera, i tifosi non si sono tirati indietro nemmeno quest'anno e hanno preso d'assalto i botteghini fisici e virtuali. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, infatti, il club presto annuncerà il sold out con oltre 41.000 abbonamenti venduti.