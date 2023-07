Campagna abbonamenti Milan 2023-2024 'classica' chiusa ieri. Resta aperta quella "Club 1899": i dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'inizio della Stagione Sportiva 2023/24 si avvicina, così come il semaforo verde del 10 luglio con il raduno della Prima Squadra maschile a Milanello per il primo allenamento di quella che si presenta come una stagione avvincente ed emozionante, da vivere tutti insieme. La campagna abbonamenti si è chiusa ufficialmente alle ore 12 di ieri facendo segnare il sold-out. Contestualmente per tutti i tifosi che non sono riusciti a sottoscrivere l'abbonamento 2023/24 sarà aperta la Waiting List per la stagione 24/25. Per iscriversi, sarà sufficiente inserire i propri dati nel form disponibile sul sito abbonamenti.acmilan.com. Gli iscritti avranno la possibilità di abbonarsi alla stagione 2024/25, approfittando di una fase di vendita dedicata.

Rimane aperta la possibilità di abbonarsi alla “Club 1899”, per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle.