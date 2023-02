Campionato chiuso? Pioli: "Mi piacerebbe rivincere un'altra Panchina d'oro. La stagione è ancora lunga"

Stefano Pioli, a margine dell'evento in cui gli è stata consegnata la Panchina d'Oro 2021-2022, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Piacerebbe rivincere un'altra panchina d'oro, però ho visto che per vincere bisogna vincere. La stagione è ancora lunga, abbiamo i nostri obiettivi, abbiamo da rigiocare la Champions anche l'anno prossimo, abbiamo la Champions da conquistare, da voler superare questo turno dove abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare; poi a Londra sarà una partita veramente complicata, ma anche allo stesso tempo molto stimolante. Ci sono tante cose che questa stagione può ancora dire, bisogna pensare una partita alla volta e per i giudizi c'è c'è ancora tempo".