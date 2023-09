Candela: "Per lo Scudetto vedo una tra Milan e Juventus"

Vincent Candela, ex calciatore della Roma, è intervenuto a TV Play e ha parlato della corsa scudetto: "Il Napoli non lo vedo favorito per lo scudetto perché hanno perso con l'addio di Spalletti, potrebbero calare. L’Inter se non ha vinto negli ultimi due anni non vincerà neanche quest’anno, vedo una tra Juventus e Milan. Poi c’è la mia Roma e mi piacerebbe".