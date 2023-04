Candreva punisce l'Inter e ammette: "Era un cross per i compagni ma la fortuna serve ogni tanto..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Autore di un gol incredibile nel finale, l'esterno della Salernitana, Antonio Candreva, dopo il pareggio ottenuto in extremis contro l'Inter, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "La mia rete? Era un cross per i compagni ma ogni tanto un po' di fortuna serve. Non siamo soddisfatti per il primo tempo fatto oggi, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande prova contro una grande squadra. Abbiamo tenuto bene il campo e siamo rimasti in partita fino all'ultimo.