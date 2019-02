Canigiani: "Vicini a quota 10.000 biglietti venduti per Lazio-Milan"

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 FM e in merito alla vendita dei biglietti per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan ha dichiarato: "Per la sfida con il Milan siamo vicino ai 10.000 biglietti venduti, ci auguriamo di avere una degna cornice di pubblico per una semifinale di Coppa Italia. Sarà attivo il servizio di Bus-Sharing 'BusInsieme' per questo match, stiamo studiando due nuovi punti di raccolta, in più verrà utilizzato questo servizio e più sarà ampliato, magari anche in provincia. Con il Milan si parte da zero in quanto a tagliandi venduti, non ci saranno di base gli abbonati, è normale che i biglietti venduti siano superiori a quelli di una normale partita di campionato, ci giocheremo fino in fondo questa partita contro il Milan con la speranza di raggiungere l’ennesima finale".