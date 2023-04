Cannavaro: "Il Milan è l’unico ad aver capito come far male al Napoli. Maignan, Theo, Tonali e Leao..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato così del Milan che ha eliminato il Napoli dalla Champions League: "Il Napoli ha sfiorato pure quella impresa. Purtroppo ci è arrivato con alcuni uomini chiave non in buone condizioni e negli episodi decisivi è stato sfortunato. E poi va detto che il Milan è l’unico ad aver capito come far male agli azzurri. Hanno tre uomini più Tonali fondamentali e Maignan, Theo e Leao stavano tutti benissimo".