Cannavaro: "Inter favorita, il Milan dovrà fare una grande partita. Chi va in finale se la gioca"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Cannavaro, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così l'andata del Derby in Semifinale di Champions, con un occhio anche al ritorno: “Sicuramente vista la partenza dell’Inter, che forse nessuno si aspettava perché c’era tanta tensione, sono loro i favoriti adesso. Il Milan dovrà fare una grande partita per ribaltarla, sarà sicuramente una partita degna di una semifinale di Champions e dopo tanti anni fortunatamente un’italiana andrà in finale: che sarà Milan o Inter se la potrà giocare contro Real o City”.