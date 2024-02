Canovi: "Le offerte per Motta non mancheranno: in Francia e in Spagna lo stanno seguendo"

Il procuratore Dario Canovi, il cui figlio Alessandro è l'agente di Thiago Motta, è intervenuto telefonicamente su Telelombardia proprio a riguardo dell'attuale allenatore del Bologna, che potrebbe finire nel mirino dei top club italiani e non solo. Ecco le parole di Canovi sul possibile passaggio del tecnico a una big: "Thiago Motta ha giocato in squadre come l'Inter, il Paris Saint Germain, il Barcellona. È abituato al clima della grande squadra, sa come un allenatore deve agire e comportarsi con i grandi calciatori. Non credo quindi che, quando dovrà andare in una big, per lui sarà un problema, tutt'altro".

Canovi continua: "Sono un po' il suo padre calcistico, lui non sta pensando a quello che sarà, sa che tra due mesi può decidere con tutta tranquillità il suo futuro. Non gli mancheranno le offerte, non c'è solo l'Italia ma anche l'estero, è conosciuto molto bene in Italia ma anche in Spagna e Francia, lo stanno seguendo. In questo momento deve pensare all'oggi, a ottenere per il Bologna il miglior risultato possibile".