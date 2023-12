Canovi: "Mi aspetto innesti di mercato dal Milan, che non ha le qualità per essere avversario dell’Inter"

Mercato: da chi si aspetta innesti?

“Sicuramente dal Milan, che non ha le qualità per essere avversario dell’Inter. Anche il Napoli potrebbe fare qualcosa. Come la Juve a centrocampo, anche se non credo che avrà tanto da spendere”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi.