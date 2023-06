Canovi: "Se vedo Tonali partire per tanti soldi in una squadra come il Newcastle ci rendiamo conto che l'Inghilterra sia di un altro pianeta calcistico"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dario Canovi, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Mbappè non credo possa andare via dal Psg, non penso vada al Real perché gli spagnoli puntano su Kane, difficilmente andrà via, è lui ad avere in mano la squadra, il suo entourage è molto influente e potente. Lo scorso anno il rinnovo contrattuale ha messo in mano a Mbappé la leadership dello spogliatoio e tecnico. Osimhen ingolosisce, il calcio ormai è business, Osimhen vale anche più di 150 milioni, sarebbe molto difficile resistere ad un'offerta del genere, il calcio italiano credo perderà un altro grande campione.

Ormai se vedo Tonali, l'immagine del Milan, partire così, per tanti soldi in una squadra forte come il Newcastle, ma non è certo il Liverpool, una delle due di Manchester, o il Chelsea, ci rendiamo conto che l'Inghilterra sia di un altro pianeta calcistico.