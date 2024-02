Canovi: "Thiago Motta di sicuro non andrà al Napoli, neanche se ADL gli comprasse Zirkzee"

Thiago Motta è sicuramente uno degli allenatori del momento, con il suo Bologna che è probabilmente la sorpresa di questa Serie A. Il lavoro del tecnico rossoblu ovviamente non passa inosservato, ed è infatti accostato a panchine importantissime come quella del Milan e della Juventus. Non del Napoli però, con il suo agente Dario Canovi che ha voluto fare chiarezza a Radio Kiss Kiss.

Le sue dichiarazioni sul futuro di Motta: "Il suo futuro sicuramente non sarà a Napoli. Non firmerebbe nemmeno se De Laurenitiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori. Ha altri progetti per il suo futuro".