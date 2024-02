Canovi: "Thiago Motta e Ibrahimovic sono amici veri, c'è grande stima tra i due"

L'avvocato Dario Canovi, il cui figlio Alessandro è l'agente di Thiago Motta, è intervenuto telefonicamente su Telelombardia proprio a riguardo dell'attuale allenatore del Bologna, che potrebbe finire nel mirino dei top club italiani e non solo. Ecco le parole di Canovi sul possibile passaggio del tecnico a una big: "Thiago Motta ha giocato in squadre come l'Inter, il Paris Saint Germain, il Barcellona. È abituato al clima della grande squadra, sa come un allenatore deve agire e comportarsi con i grandi calciatori. Non credo quindi che, quando dovrà andare in una big, per lui sarà un problema, tutt'altro".



Ancora Canovi: "Paris Saint-Germain, Juventus o Milan in futuro? Son tutti grandi club. Se dovesse arrivare una chiamata di un grande club sarebbe difficile rifiutare. Rapporto con Ibrahimovic? A Parigi sono diventati amici veri, c'è grande stima tra loro, si assomigliano".