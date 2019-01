Canti omofobi, Nottingham Forest indagato

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - La Football Association ha messo sotto inchiesta il Nottingham Forest, ed allertato l'autorità giudiziaria, per i canti omofobi provenienti dal settore ospiti durante la partita di Coppa d'Inghilterra giocata ieri tra Chelsea e il club di Nottingham due volte campione d'Europa. Dal gruppo dei tremila supporter in trasferta si è infatti più volte levato il canto "Chelsea rent boys" che poi, sui social, ha suscitato le immediate proteste di centinaia di utenti e di gruppi che si battono contro ogni tipo di discriminazione. In particolare l'associazione 'Kick It Out', la prima a segnalare l'accaduto e a provocare l'apertura di un'indagine da parte della federazione. Il termine 'rent boys', che significa 'prostituto' e in Inghilterra viene ritenuto omofobo e sinonimo di discriminazione, viene attribuito dalle altre tifoserie a quelli del Chelsea da quando, negli anni '80, un capo hooligan dei Blues venne sorpreso in compagnia di un 'ragazzo di vita' e la storia finì su tutti i tabloid.