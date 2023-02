Cantor (CBS) sbalordito da San Siro: "Milan-Tottenham, i tifosi rossoneri sono stati incredibili!"

MilanNews.it

Nico Cantor, giornalista della CBS, presente a bordocampo martedì a San Siro in occasione di Milan-Tottenham, ha parlato così dei tifosi rossoneri: "Il tifo è stato incredibile. E' stata una dichiarazione d'amore, hanno mostrato il loro supporto nel giorno di San Valentino. Uno dei loro cori dice 'Non ti ho tradito mai'. La fede rossonera è incredibile. In occasione del gol di Diaz, i tifosi hanno spinto lo spagnolo in porta. Come hanno spronato la squadra, è stato incredibile vederlo".