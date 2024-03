Caos arbitri, Di Bello sospeso ma 4° uomo in Champions. Anche Marchetti sarà fermato

vedi letture

Non è un buon momento per gli arbitri italiani. Marco Di Bello, il contestatissimo arbitro di Lazio-Milan, sarà a bordo campo domani negli ottavi tra Real Madrid e Lipsia, da quarto uomo mentre in Italia sarà fermo per un mese. Come sottolineato da La Repubblica, anche l'arbitro Marchetti, molto nervoso in Torino-Fiorentina, sarà fermato per l’espulsione frettolosa di Ricci.

Nervosismo in campo ma anche fuori e che si spiega con il momento politico nell'AIA in vista anche delle future elezioni. "Il designatore Rocchi per provare a pacificare - due arbitri minacciano di autosospendersi - ha convocato una riunione giovedì a Roma: presente anche il presidente Figc Gravina", scrive oggi il quotidiano.