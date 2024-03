Caos arbitri, giovedì a Roma vertice con Rocchi. Ci sarà anche Gravina

vedi letture

Momento particolarmente complesso per la classe arbitrale italiana, con gli errori dell'ultimo week end di campionato che hanno evidenziato i problemi che sta vivendo la categoria. Fermandoci alla 27esima giornata e senza andare a ripescare gli errori del recente passato, tutto è iniziato nella serata di venerdì con l'anticipo fra Lazio e Milan in cui ha fatto decisamente discutere l'operato dell'arbitro Di Bello.

Si è proseguito poi con gli errori di Marchetti in Torino-Fiorentina, per poi arrivare alla serata di ieri dove Ayroldi in Inter-Genoa ha dato un rigore che immagini alla mano non sembrava esserci ai nerazzurri (oltre ad aver ammonito Lautaro per una simulazione che tale non era). Insomma i problemi esistono e salvo sorprese tutti e tre i fischietti saranno fermati. Intanto, secondo la Gazzetta dello Sport, i direttori di gara, insieme al designatore Rocchi, nella giornata di giovedì avranno una riunione a Roma: un appuntamento importante, in cui sarà fatto il punto della situazione e dove sarà presente anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina.