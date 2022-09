Caos arbitri, Zazzaroni: "L'estate tranquilla del designatore Rocchi è già finita"

MilanNews.it

“È finita l'estate di Gianluca Rocchi”, scrive oggi Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport in edicola. Si riferisce alle fortissime polemiche arbitrali scoppiate ieri dopo Juve-Salernitana, da parte della Fiorentina e del Lecce, oltre che quelle di Giampaolo post Milan per citare solo le ultime. “Rocchi aveva già avvertito i primi cambiamenti climatici quando i suoi Piccinini e Sozza erano stati attaccati da Sarri. Soltanto la sosta per le Nazionali e i 50 giorni del Mondiale potranno restituire un minimo di serenità al designatore che in questa fase avrebbe bisogno del sostegno pubblico di FIGC, Lega e Aia”.