Caos Flamengo per Paquetà-Milan: "Cessione folle per tempi e cifre"

UniFla, ovvero l'opposizione nella corsa alla presidenza del Flamengo, è durissima con la proprietà del club rubionegro per l'addio di Lucas Paquetà al Milan. Rodolfo Landim scrive critiche durissime in merito al momento in cui il giocatore sta partendo e alla valutazione: 35 milioni di euro ma il Fla prenderà 24,5 in quattro rate, mentre UniFla valuta il giocatore almeno 50.