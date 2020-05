Caos ritiri Serie A, giocatori vogliono certezze: decisivo incontro Gravina-Dal Pino-Conte

Arrivano altre novità dopo il dietrofront della Serie A sui ritiri a partire da lunedì 18 maggio. I giocatori sono disponibili ad andare in ritiro ma solo nelle due settimane precedenti alla ripresa della Serie A, data che per il momento non è ufficiale, visto che la Lega ha proposto il 13 giugno ma il Governo non ha ancora dato l'ok. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarà dunque decisivo l'incontro tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, quello della Lega Serie A, Dal Pino, e Giuseppe Conte. Incontro non ancora fissato ma che ci sarà nei prossimi giorni.