Caos Spagna: la federcalcio licenzia anche il capo del settore etico

(ANSA) - MADRID, 22 SET - Continuano a cadere le teste ai vertici del calcio spagnolo in seguito alla vicenda Rubiales: la Real Federcalcio spagnola (RFEF) ha appena licenziato il direttore del settore etico dell'organizzazione, Miguel García Caba, accusato dalle campionesse del mondo di essere colui il quale ha scritto il documento in cui Rubiales affermava che il bacio con Jenni Hermoso era stato consensuale. E' scontro anche sulla mancata convocazione in nazionale della stessa attaccante: l'Istituto delle donne, un organismo che fa capo al Ministero delle Pari opportunità, ha avvertito che l'esclusione di Hermoso dalla trasferta contro la Svezia non è legale, poiché si tratta di una lavoratrice che ha segnalato delle molestie nello svolgimento di un'attività professionale. Inoltre, sul fronte giudiziario, la Procura che sta indagando sul bacio di Rubiales ha convocato tre compagne di squadra di Hermoso come testimoni.

Dopo tante polemiche, la 'Roja' stasera alle 18,30 giocherà la sua prima partita ufficiale un mese dopo aver vinto la Coppa del Mondo in Australia. (ANSA).