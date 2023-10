Capello avverte: "Il lancio del portiere non può certo diventare una strategia"

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista televisivo, è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport e ha ragionato sulla sconfitta del Milan in casa del Psg. Queste le sue parole sulla prestazione rossonera: " Nelle prime due gare la squadra non ha sfruttato le occasioni create, ha costruito le sue chance e poi le ha sbagliate. Dipende dalla tecnica del calcio o del colpo di testa, non da altro. A Parigi invece non è entrata quasi mai in area.

Una sola volta si è trovata davanti al portiere avversario con Pulisic che poi non ha fatto la scelta giusta, ha cercato più il gol facile con il passaggio centrale a Giroud invece che tirare. Ma lo stesso Pulisic si era trovato lì grazie a un rinvio lungo di Maignan. Bene sfruttare il lancio del portiere ma non può certo diventare una strategia, non esiste"